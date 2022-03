Prantsuse luureülem saadetakse Venemaale antud ebaadekvaatsete hinnangute tõttu erru

Kindralstaabi ülem kindral Thierry Burkhard tunnistas veel märtsi alguses ajakirjanikega vesteldes, et prantslased alahindasid Venemaa Ukraina-vastase agressiooni tõenäosust. "Ameeriklased rääkisid, et venelased hakkavad ründama ja neil oli õigus. Meie luure arvas pigem, et Ukraina hõivamisel on kohutav hind ja venelastel on Ukraina presidendi kukutamiseks muud võimalused," rääkis Burkhard.