331. õhudessantpolku loetakse Venemaal üheks parimaks. Sergei Suhharev sündis 1981. aastal Rjazani oblastis ja teenis pikalt Eesti külje all asuvas 76. õhudessantdiviisis. Tänaseks on Vene meedia põhjal selgunud, et Vladimir Putin on talle postuumselt omistanud Venemaa kangelase aunimetuse. Suhharevi matus toimus 22. märtsil Rjazanis.