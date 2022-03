Bolt toob tänavatele uue tõukerattamudeli Bolt 5 … aga mitte Eesti tänavatele

Uued sõiduvahendid leiavad esmalt kasutust Belgias, Taanis, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Rootsis. Eestisse viienda põlvkonna tõukerattad vähemalt sel aastal veel ei jõua.

Bolti tõukerataste tootejuht Dmitri Pivovarov ütles, et uue põlvkonna tõukerattad on valmistatud 100% taaskasutatavast alumiiniumist ja nende eeldatav elutsükkel on kuni 60 kuud.

Bolt 5 on varustatud ekraaniga, kust on näha tõukeratta kiirust ning akutaset, olemas on ka mobiiltelefoni hoidja juhtmevaba laadimise võimekusega. Tõukerattad on varustatud ka valgusindikaatoriga, mis näitab juba kaugelt, kas need on saadaval ja sõiduks valmis.

Uue mudeli sõitja poole painutatud juhtraud ja laiem seisuplaat aitavad tõukeratast sujuvalt manööverdada, suurema esiratta ja hüdraulilise vedrustuse tõttu saab tõukerattaga paremini sõita kehvadel teedel.

Lisaks on Bolt 5 kahe trummelpiduriga ning tagumise elektromagnet piduriga, mis aitavad sõitjatel kiirust paremini reguleerida.

Oluliselt võimsama aku tõttu on tõukeratta maksimaalne läbitav vahemaa kuni 55 kilomeetrit. See tähendab, et tõukerataste akusid ei pea nii tihti vahetama, mistõttu on need tänavatel ka rohkem kättesaadavad.