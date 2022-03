Samsung avalikustas uued rahvatelefonid – Galaxy A53 ja A33

Galaxy A53 on 6,5-tollise FHD+ Super AMOLED ekraaniga, mis toetab ka 120 Hz värskendussagedust, mis kulub marjaks ära näiteks telefoniga mängides. Galaxy A33 ekraan on 6,4-tolline ja 90 Hz värskendussagedusega. Ekraan on kaetud eelmise põlvkonna Gorilla Glass 5 kaitseklaasiga. Tagakaamerate jaoks on tagaküljel seadme korpusest pisut väljaulatuv kontuur.

Uued telefonid on varustatud väga suure 5000 mAh mahutavusega akuga.

Kaameraid on A53 tagaküljel neli - 64 MP põhikaamera, 12 MP ülilainurkkaamera, 5 MP makrokaamera ja 5 MP sügavuskaamera. Esiküljel on seadmel 32 MP esikaamera.

Galaxy A33 tagaküljel on samuti neli kaamerat - 48 MP põhikaamera, 8 MP ülilainurkkaamera, 5 MP makrokaamera ja 2 MP sügavuskaamera.

Mõlema seadmed põhikaamerad on varustatud ka optilise pildistabilisaatoriga (OIS).

Mõlemad seadmed toetavad ka Samsungi 25 W kiirlaadimist.

Mälu poolelt on Galaxy A53 mudelil 6 GB muutmälu ja 128 GB salvestusruumi ja soovi korral saab valida ka 8 GB muutmälu ja 256 GB salvestusruumiga mudeli. Galaxy A33 telefon on 6 GB muutmälu ja 128 GB salvestusruumiga. Soovi korral saab seadmetele lisada kuni 1 TB mälukaardi.

Telefonid on uusima Android 12 operatsioonisüsteemiga ja Samsungi One UI 4.1 kasutajaliidesega. Samsung on kinnitanud, et kõik uued A-seeria seadmed saavad kuni neli põlvkonda Android operatsioonisüsteemi, One UI kasutajaliidese uuendusi ja kuni viis aastat turvauuendusi.

Värvivalikus on valge, must, sinine ja virskikutoon. Teada on, et A53 hind Eestis on veidi alla 450 euro.