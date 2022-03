Raske COVIDi riski saab ennustada sõrmede pikkuse järgi

On juba teada, et käte nimetissõrme (2D) ja sõrmusesõrme (4D) pikkuse suhe on biomarker, mis peegeldab hormonaalset tausta emakas – millised suguhormoonid prenataalsel perioodil valitsesid ja loodet mõjutasid. Seega on meessuguhormooni testosterooni kõrge taseme ja naissuguhormooni östrogeeni madala taseme korral nende sõrmede pikkuse erinevus väike ja hormoonide vastupidise suhtega - suurem.

Seni on ilmnenud vastuolulisi andmeid selle kohta, kuidas on seotud testosterooni tase patsiendi organismis ja risk haigestuda raskesse COVIDisse. Lodzi Meditsiiniülikooli (Poola) arstiteadlased ning nende kolleegid Rootsist ja Ühendkuningriigist, kelle artikkel avaldati ajakirjas Scientific Reports, otsustasid sellesse probleemi süübida, uurides COVID-patsientide sõrmede pikkuse vahelist seost. Samal ajal võtsid teadlased arvesse mitte ainult 2D ja 4D suhet, mis püsib stabiilsena kogu elu jooksul, vaid ka ülejäänud sõrmede pikkuse suhet. Need suhted võivad lapsepõlves ja noorukieas muutuda. See ebastabiilsus on eriti välja arenenud vasaku käe sõrmedel, peegeldades hormonaalse tausta kõikumisi keha kiire arengu perioodil.

Uurijad valisid välja 54 mõlemast soost raske COVIDiga haiglaravi saanud patsienti ja sada inimest, kellel ei olnud COVIDi (kontrollrühm), ning mõõtsid mõlema käe kõigi sõrmede pikkust.

Analüüs näitas, et raskekujulise COVIDi ja haiglaravi risk on seotud madala testosterooni ja kõrge östrogeenitasemega sünnieelsel perioodil, samuti kõrge hormonaalse ebastabiilsusega noorukieas, nii meestel kui naistel. Sellest annavad tunnistust: väike sõrm on teiste sõrmedega võrreldes liiga lühike; suur erinevus vasaku ja parema käe vahel nimetissõrme ja sõrmusesõrme, samuti keskmise ja väikese sõrme pikkuse vahekorras.

Teadlased kavatsevad selles suunas uuringuid jätkata, laiendades osalejate koosseisu. Kui tulemused kinnitust leiavad, võimaldaks see tuvastada inimesi, kellel on oht haigestuda raskesse COVIDi ning avada tee haiguse raviks mõeldud testosteroonipõhiste ravimite väljatöötamiseks.