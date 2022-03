Kas venelaste raketivaru hakkab otsa saama? Teenistusse toodi tagasi mahakantud Totška-U

Venemaa hakkas Ukrainas kasutama Nõukogude-aegseid taktikalisi raketisüsteemide Totška-U, mis võeti möödunud kümnendil Vene Armee relvastusest maha ja asendati Iskanderitega. Ukraina väljaandele NV kommenteeris seda sõjaline ekspert Mihhail Samus. "Mis puutub Iskanderitesse, siis ma arvan, et neil on Iskandereid ilmselt veidi rohkem kui Kalibri rakette, aga igal juhul on neil suur osa ära kulutatud. Nüüd on nad hakanud kasutama ladudest võetud Nõukogude-aegseid lennukirakette. Ja nad on hakanud kasutama Totška-Ud, mille nad kuskil 2015.–2017. aastatel relvastusest maha võtsid. See tähendab, et neil on Iskanderitega tõesti probleeme ja need on hakanud otsa lõppema," rääkis ekspert.

Ukraina on viimastel päevadel teatanud, et Venemaa on järjest enam hakanud kasutama Totška-U rakette. NVle asja kommenteerinud Samus lisas, et venelastel võib olla veel ladudes mitusada Totška-U kompleksi. Kuid erinevalt Iskanderist on see süsteem moraalselt vananenud. "See pole nii tõhus kui Iskander, millel laskekaugus on 500 kilomeetrit. Iskanderit saab kasutada Venemaa, Valgevene või okupeeritud Krimmi territooriumilt ja hoida tule all kogu Ukrainat. Totška-U puhul see nii pole, see tuleb viia Ukraina territooriumile. Ja siis on juba oht, et Ukraina armee hävitab need," rääkis Samus.