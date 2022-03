Uued andmed: viikingeid ei ajanud Gröönimaalt minema kliima jahenemine

Väljakaevamised Gröönimaa ühe vana viikingiasula asukohas on sundinud ajaloolasi selle kandi ajalugu ümber mõtlema. Teatavasti saabusid viikingid Gröönimaale aastal 985, kuid 1400. aasta paiku olid kõik nende asulad inimtühjad. Eelmise versiooni, et selle põhjuseks oli "väike jääaeg" ehk kliima jahenemine, lükkasid Massachusettsi ülikooli teadlased ümber.

Alustuseks olgu öeldud, et just nime "Gröönimaa" ("Roheline maa") mõtles propaganda eesmärgil välja Erik "Punane" Thorvaldsson. Teades keerulist olukorda kodus, kaunistas uute maade avastaja teadlikult kirjeldusi, et koloniste sinna meelitada. Tegelikkuses seisid uusasukad kohe silmitsi karmi kliima, külma ilma ja pikkade talvedega – see aga põhjamaalasi ei heidutanud.

Viikingid elasid Gröönimaal nii kaua paljuski seetõttu, et seal olid nad kaitstud vaenlaste rüüsteretkede eest. Nende kaubalaevad ületasid aeg-ajalt ookeani, et viia Euroopasse morsa kihvu ja nahkasid ning vastutasuks tõid nad puitu ja kuivatatud puuvilju. Asunikud elasid mereandidest, aga ka haritud maast - selles Erik Thorvaldsson neid ei petnud, Gröönimaa lõunaosas kõlbas maa tõesti põllumajanduseks.

Ühes vanas viikingite talus tehtud väljakaevamised ja mullaanalüüsid on näidanud, et 2000 aasta jooksul pole temperatuur sealkandis peaaegu muutunud, mida ei saa öelda niiskuse kohta. Kui viikingid Gröönimaale elama asusid, oli see normi piires, kuid paari sajandi pärast hakkas see katastroofiliselt kahanema. Põllukultuuride jaoks puudus niiskus, saak jäi järjest väiksemaks ja ellujäämine muutus väga tõsiseks väljakutseks. Selle teabe põhjal jõudsid ajaloolased järeldusele, et Gröönimaa viikingite asulad ei hukkunud mitte külma, vaid põua tõttu.