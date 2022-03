Netis levib väidetav video Vene sõjavangide piinamisest – Ukraina eitab, Venemaa ähvardab

Ajakirjanikud pöörasid videole tähelepanu 27. märtsil. Millal, kus ja mis asjaoludel see filmiti, pole teada. Varasem versioon, mis on õnnestunud tuvastada, laaditi Redditi platvormile üles pühapäeva hommikul. Uurimisrühma Bellingcat asutaja Eliot Higgins ütles Meduzale, et see "väga tõsine juhtum vajab uurimist".

Video alguses on kujutatud mitut sõjaväevormis inimest, kes lebavad seotud kätega maas. Mõnel on kotid peas, näha on haavad ja vigastused. Relvastatud mundris mehed käivad nende vahel ringi ja esitavad küsimusi; kõlavad süüdistused Harkivi tulistamises. Video lõpus läheneb operaator väikebussile, kust võetakse välja veel mitu inimest. Mees läheneb neile ja tulistab neid jalgu, misjärel nad kukuvad.

Meduza ajakirjanikud leidsid samade vangidega veel ühe video, kus mainitakse Harkovist ida pool asuvaid Olhivka ja Biskvitne külasid. 25. märtsil teatas Ukraina meedia kohalikele Azovi polgu territoriaalkaitsele viidates Olhivka hõivamisest Ukraina poolelt ja 27 venelase vangi võtmisest.

Venemaa uurimiskomitee juht Aleksandr Bastrõkin andis korralduse "välja selgitada kõik Ukraina natsionalistide väärkohtlemise asjaolud tabatud sõjaväelastega" pärast video avaldamist. "Mõningatel andmetel toimusid ebaseaduslikud tegevused ühes Ukraina natsionalistide baasis Harkivi oblastis," seisis uurimiskomitee pressiteates.

Ukraina presidendi kantselei juhi nõunik Oleksii Arestovitš ütles, et videol toimunul "on sõjakuriteo tunnused" ja viiakse läbi "kõige tõsisem uurimine". Samal ajal teatas aga Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, et tegu on Vene propagandistide toodetud feigiga.