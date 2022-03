Hispaania teadlased: impotentsus ja hambahädad ennustavad meestele peatset südameinfarkti või insulti

Kogutud teabe analüüs näitas, et meestel, kes põdesid samaaegselt erektsioonihäireid ja parodontiiti (hambajuurt ümbritseva sidekoe parodondi põletik) oli 3,7 korda suurem risk raskete kardiovaskulaarsete hädade tekkeks. Jutt käib isheemilisest insuldist, müokardiinfarktist, südamepuudulikkusest, ägedast koronaarsündroomist, surmast kardiovaskulaarsete häirete läbi, aga ka kiireloomulise koronaararteri šunteerimise või perkutaanse koronaarse sekkumise vajadusest (protseduur viiakse läbi südant verega varustavate koronaararterite ahenemise korral).

Parodontiidi ja erektsiooniprobleemide vahelise seose olemasolu on täheldatud varemgi. Nagu näitasid 2017. aastal läbi viidud uuringu tulemused, suureneb parodontiidiga meestel impotentsuse risk 2,17 korda. Teadlased kahtlustavad, et parodondi põletik soodustab arterite ateroskleroosi (ahenemise) arengut. See protsess avaldub esimesena peenise kavernoossete kudede väikestes veresoontes ja seejärel suuremates veresoontes, mis toidavad teisi keha olulisi organeid.