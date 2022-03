Ukraina abipalve: Vene agressiooni tõrjumiseks on vaja 500 Javelini ja Stingeri raketti päevas

Ukraina palub abiks tankitõrje-ja õhutõrjerakette, kuna laskemoonakulu sõjas Venemaaga on väga suur. See on kirjas CNNini jõudnud dokumendis, kus on üksikasjalikult kirjeldatud asju, mida Ukraina läänelt soovib.

Ukrainlased on sõja algusest esitanud nimekirju, mida nende armeel tarvis läheb, kuid hiljutine taotlus USA seadusandjatele näib peegeldavat kasvavat vajadust USAs toodetud õhutõrjerakettide Stinger ja tankitõrjerakettide Javelin järele – Ukraina teatab, et vajab 500 raketti iga päev ja, et rakette läheb vaja kiiresti. Mõlema taotlusega tuttav allika sõnul palub Ukraina sadu rakette rohkem, kui varem.

Uus nimekiri koostati pärast seda, kui ukrainlased teatasid, et Venemaa jätkuva pealetungi tõttu võib neil tekkida potentsiaalne laskemoonapuudus, mis on põhjustanud USA ja NATO ametnike pahameelt, kes leiavad, et Ukrainale saadetakse niigi palju abi.

7. märtsiks, vähem kui kaks nädalat pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, olid USA ja teised NATO liikmesriigid saatnud Ukrainasse umbes 17 000 tankitõrjeraketti ja 2000 õhutõrjeraketti. Sellest ajast peale on NATO riigid, sealhulgas USA, toetanud relvade ja varustuse tarnimist, isegi kui Venemaa ähvardas varustusliine rünnata.

Samal ajal on USA hakanud mõtlema Stingeri ja Javelini raketisüsteemide tootmise suurendamisele, et USA saaks pärast tuhandete süsteemide saatmist Ukraina toetuseks oma arsenali täiendada. Seda teatas USA asekaitseminister Doug Bush. "Ma arvan, et need on tõesti kaks võimalust, et armee saaks kiiresti edasi liikuda ja ka Kongress soovib, et me neid varusid täiendaksime. Ma arvan, et saame sellega hakkama," sõnas Doug Bush.