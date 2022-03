Ukraina teatas seitsmenda Vene kindrali tapmisest

Ukraina meedia teatas Rezantsevi surmast Ukraina presidendi kantselei juhi nõuniku Oleksi Arestovitši pressikonverentsi järel, kus Arestovitš tutvustas meediale operatiivolukorda. Arestovitš sõnas pressikonverentsil järgmist: "Meie väed hävitasid Venemaa Föderatsiooni Lõuna sõjaväeringkonna 49. armee ülema kindralleitnant Jakov Vladimirovitš Rezantsevi. See toimus Tšernobajevka lennuväljal eile lõuna paiku.”

Rezantsevist sai seitsmes Ukrainas tapetud Vene kindral ja teine kindralleitnant Andrei Mordvitševi järel, kes hukkus ukrainlaste suurtükitules 18. märtsil samuti venelaste jaoks juba õnnetul Tšernobajevka lennuväljal, mis asub Hersoni oblastis. Seni on ukrainlaste väited kindralite tapmisest saanud kinnituse peagi ka Vene allikatest.

Intervjuus LP-le selgitas endine Ukraina kindralstaabi ohvitser, polkovnik Oleg Ždanov Vene kindralite suuri kaotuseid Ukrainas järgmiselt: "Sõjavangide kirjeldusel on see praegu tavaline asi, et kui Vene armee jääb suurtükitule või õhulöökide alla, siis jao-, roodu- ja isegi pataljoniülemad istuvad autodesse ja sõidavad Venemaale tagasi, sõdurid aga jooksevad kas metsa laiali või annavad end vangi. Venelaste kindralid üritavad kuidagigi võitlusvaimu suurendada ja tagada ülesannete täitmist ning sellepärast neid palju surebki."