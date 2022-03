Venemaa agressioon Ukraina vastu päästis valla suurima humanitaarkriisi Euroopas peale Teist maailmasõda. ÜRO andmetel on Ukrainast lahkunud üle 3,5 miljoni inimese, neist üle kahe miljoni Poolasse, üle poole miljoni Rumeeniasse ja üle 300 000 nii Tšehhisse, Ungarisse ja Moldovasse.

Eestisse on jõudnud rohkem kui 25 000 Ukraina põgenikku, nende hulgas tuhandeid kooliealisi lapsi ja noori. See on tekitanud dilemma - kus hakkavad õppima Ukraina lapsed.