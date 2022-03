Soomlased lasid Vene paberitööstuse põhja, idanaabri juures lõppes otsa valge paber

Paljudes Venemaa piirkondades on tekkinud kontoripaberi puudus, kuna Euroopa tootjad lõpetasid valge paberi ja pleegitatud tselluloosi tootmiseks vajalike kemikaalide tarned. Kokku on 73 Venemaa paberitööstuse ettevõttest 54 kemikaalide puudus, teatas fontanka.ru.

Puuduva naatriumkloriidi tootmise tehnoloogia on lihtne. Siiski ei ole Venemaal jäänud järele ainsatki seda reaktiivi tootvat ettevõtet, sest selline tootmine muutub kasumlikuks tootmismahtudega 50 000 tonni aastas, Venemaa aastane vajadus on umbes 35 000 tonni. Soome on selles vallas maailma tipp ja kogu Euraasia mandri, sealhulgas ka Venemaa, naatriumkloriidi üldtarnija.