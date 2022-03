Essexi ülikooli uuringud tuvastasid maailma kõige igavama inimese - kes ta on?

Tõenäoliselt püüavad paljud välja paista huvitavad ja silmapaistvad, aga sellele vaatamata leidub igavaid inimesi igal pool. Kes on see, keda seltskonnas välditakse? Et mõista, mis teeb inimesed igavaks ja miks me neid sellisena tajume, palusid Essexi ülikooli teadlased vabatahtlikel välja selgitada kõige igavamad iseloomuomadused, hobid ja elukutsed.

Tuleb märkida, et katsealused olid enamasti Ameerika Ühendriikide elanikud - nii et võib-olla on teistes riikides igavad elukutsed, hobid ja iseloomuomadused erinevad. Kuid see on üks esimesi uuringuid "igavate inimeste" fenomeni kohta mitmes valdkonnas korraga ja neid andmeid on vaja selleks, et leida strateegiaid, kuidas tulevikus tüütute stereotüüpidega võidelda. Näiteks jääb arusaamatuks, miks igavad inimesed ebakompetentsetena tunduvad, sest need omadused pole omavahel kuidagi seotud. Raamatupidajad on ju näiteks enamasti targad ja sageli abivalmid ning pankuritel on ühiskonnas reaalne mõju ja võim.