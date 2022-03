Ungari keeldus oma territooriumi kaudu Ukraina varustamisest

" Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kordas eile EL-i peaministrite tippkohtumisel kahte üldtuntud nõuet: lubada relvavedu läbi meie riigi ja samal ajal lõpetada maagaasi ja nafta ostmine Venemaalt. Mõistame, et Ukraina presidendi jaoks on kõige olulisemad ukrainlased, kuid meie jaoks on Ungari ja Ungari rahva julgeolek esmatähtis.

Szijjarto märkis, et Ungari valitsus teeb kõik, et mitte sattuda sõtta. "Seetõttu me ei luba oma territooriumi kaudu relvade vedu Ukrainale. Need lastid oleks sõjaline sihtmärk, mis tuleb hävitada ning me ei taha riskida Ungari inimeste elu ja turvalisusega. Samas teeme takistada ka Ungari rahval sõja hinda maksmast," selgitas ta.