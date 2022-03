VIDEO | Piiramisrõngas Ukraina väikelinna rahvasaadik: loomastunud Vene okupandid vägistavad, küüditavad ja sunnivad meie noorukeid kaevama endale kaevikuid

Izjumi linn asub Harkivi rajoonis, Donetsi jõgi jagab selle põhja- ja lõunaosaks. Venemaa väed on täna okupeerimas selle linna põhjaosa ning püsiv ühendus sinna jäänud kohalike inimeste käekäigu kohta teadasaamiseks puudub.

Kuid aeg-ajalt õnnestub mõnel neist lähedastele helistada või ka põgeneda ning rääkida neist võigastest tegudest, mida Putini armee seal korda saadab.

„Pidev marodööritsemine, röövimised, rahumeelsete elanike mõrvamised, erinevad vägivallatsemised – sealjuures naiste ja laste kallal," andis neilt kuuldut edasi Izjumi linnavolikogu liige Maksim Strelnik.

Tema värske info kohaselt on hakatud elanikke vastu nende tahtmist ja jõudu kasutades küüditama Venemaale – nendega puudub igasugune side, pole teada, kus nad asuvad. Teatakse vaid, et Vene sõjaväelased tulid ja röövisid need inimesed oma kodudest.

Aga ka see pole veel kõik (alates 5:25).

„Vene okupandid ajavad peresid oma kodudest välja, sõeluvad nende seast välja noored, et jõu abil sundida neid orjatööle ja rajama linna põhjaossa kaitserajatisi ja kaevikuid," sõnas Strelnik.

Volikogu liige on kindel, et Venemaa okupantidel ei õnnestu hõivata lzjumi lõunaosa ning Ukraina relvajõud löövad tagasi kõik sellekohased katsed ning „saadavad nad põrgusse" – nagu seda on tehtud juba kaks nädalat.

„Mulle on jäänud täiesti arusaamatuks, millest on tingitud Venemaa okupantide selline vihkamine meie linna suhtes, et nad seda halastamatult hävitavad," sõnas Strelnik.

Teateid selle kohta, et Venemaa okupatsiooniväed on asunud tuhandeid Ukraina elanikke Venemaale loodud koonduslaagritesse küüditama, on laekunud ka teistest piirkondadest, näiteks Mariupolist ja Donbassist.