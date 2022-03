Erdoğan S-400 õhutõrjekomplekse Ukrainale ei anna: teema on meie jaoks suletud

Erdoğan teatas NATO tippkohtumiselt naastes tehtud avalduses: "Täna oleme samas punktis, millest alguses rääkisime, et S-400 kohta on konsultatsioonid lõpetatud. Teema on meie jaoks suletud."

Varasemalt on Nõukogude ja Vene päritoluga õhutõrjekomplekside tarnimisest keeldunud Kreeka, kelle relvastuses on nii pikamaasüsteemid S-300 kui ka lühimaasüsteemid Osa ja Tor. USA üritab veenda Slovakkiat ja Bulgaariat, kuid ka Bulgaaria peaminister Petkov on ameeriklastele vastanud, et tema maa ei saa Ukrainale õhutõrjesüsteeme loovutada. Kuu alguses spekuleeriti ingliskeelses meedias, et Ukrainale saaks tarnida Soome poolt kasutatud keskmaasüsteeme Buk, kuid praeguseks on selgunud, et soomlased on need tänaseks juba utiliseerinud.