Propaganda maksab kätte: Vene dessantlaeva hävitamiseni viis armee telekanali reportaaž

Orsk kuulus "Projekt 1171" tüüpi dessantlaevade hulka. See võeti teenistusse 1968. aastal ja kuulus Musta mere laevastikku. Selle veeväljasurve oli umbes 3500 tonni, meeskonnas oli 55 meest. See oli mõeldud ühe merejalaväepataljoni dessanteerimiseks, samuti mahutas see kuni 20 tanki, 45 soomukit või 50 veoautot.