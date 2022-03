Venelased on mures: rahvusvahelised teadusajakirjad keelduvad massiliselt nende artiklite avaldamisest

Vene teadlastele on alates Ukraina-vastase agressiooni algusest massiliselt ära öeldud publitseerimisest rahvusvahelistes ajakirjades. Samuti on tühistatud või edasi lükatud paljud rahvusvahelised teadusüritused ja konverentsid, mis plaaniti korraldada Vene Föderatsioonis.

Ajaleht Izvestija tsiteerib näiteks Moskva riikliku ülikooli keemiateaduskonna molekulaarspektroskoopia laboratooriumi juhtivteadurit Vadim Batajevit, kes sai äraütlemise ajakirjalt Journal of Molecular Structure. "Ajakirja toimetajad on otsustanud keelata Venemaa teadusinstitutsioonidest saadetud käsikirjade avaldamise," seisis vastuses.

Kui see nii jätkub, siis ilmselt "on peagi võimalus avaldada ainult Aasia või kodumaistes ajakirjades", kommenteeris riikliku tehnoloogiaalgatuse "Uued ja mobiilsed energiaallikad" kompetentsikeskuse juht Juri Dobrovolski olukorda Izvestijale. Samas on avaldamisaktiivsus Venemaa teadlaste teadustegevuse hindamise aluseks ja sellest sõltuvad grandid ning toetused. See võib mõjutada ühtlasi Venemaa ülikoolide kohti rahvusvahelistes edetabelites.