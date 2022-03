Venemaa miljonärist blogija appikarje: head inimesed, aidake palun rahaga!

"Reklaamiostjad keelduvad lepingutest, kuna YouTube võidakse peagi blokeerida. Venemaa videote monetiseerimine on suletud. Me ei saa teenida nii, nagu varem teenisime. Kuid tahame teiega ühendust hoida ja toimuvast rääkida. Kui teile meeldib see, mida me teeme, siis palume teil meie meeskonda toetada," teatas Varlamov oma postituses.