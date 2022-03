Ühendriigid: NATO riigi vastu suunatud küberrünnaku korral võib allianss anda kollektiivse vastuse

"Seda vastust saab anda väga erinevates vormides. Aga me oleme NATO dokumentides selgelt öelnud, et küberjulgeolek on alliansi teema, see on teema, milles NATO on valmis kollektiivselt ühendama jõud, et suurendada kaitset ja vajadusel kasutada vastamiseks sobivaid vahendeid," lisas Sullivan.