KUULA | "Istmesoojenduse" 115. osa: kõik kütusest - külas on Õliühingu tegevjuht

Ei saa üle ega ümber kütusehinnast ning sel korral moodustab lõviosa saatest Eesti Õliühingu tegevjuhi Mart Raamatu usutlemine: milline on Eesti osa maailmaturul ehk kui väike tilk meres; kust kütus meile jõuab ja kas oma auto sõjavastase protestina seisma jätmine omab mingitki mõju; mis on biokomponendi mõju kütuse hinnale ja kvaliteedile?

Loomulikult tuleb jutuks ka see, kuidas meie kütusemüüjate postidele samaaegselt sendikümnendiku täpsusega samad hinnad jõuavad – on siis kartell või ei ole? Millest aga kütusehind lisaks maksudele koosneb ning mida aastatetaguste hindadega võrreldes arvesse võtma peab, et objektiivne tulemus saada? Tegeleme ka ennustamisega – mida on hinnast oodata edasi?

Uudistest sel korral turbokiirusel: kõik kolm Maailma aasta auto kandidaati on teada – ja need on kõrgemat sorti elektriautod; Porsche kinnitas, et järgmine 718 on “keskmootoriga” elektriauto; Nissan GT-R-il tõmmatakse Euroopas juhe seinast; Peugeot 4008 on tulekul; täna peaks Tesla Berliini tehases ametlikult lint läbi lõigatama.

Nädala proovisõiduauto ja automõtte rubriigi asendab aga hobiautodega seonduv – nii Indrek, Veli kui Mart avastasid, et ajasid juhuslikult kõik oma hobiautod samal päeval välja ja alustasid hooaega. Tundub, et talv on läinud ja loodame tänavatel näha üha rohkem ka teie hobiautosid. Head kuulamist!

Saatejuhid on autoajakirjanikud Veli V. Rajasaar ja Indrek Jakobson.

