Leo Kunnas: Eestis ei saa kasutada sama taktikat, mida kasutavad ukrainlased, kaitse peab pihta hakkama Narvast

Eestlased on viimase 20. aasta jooksul osalenud erinevates nn. madala intensiivsusega konfliktides. See tähendab, et eeldataval vastasel pole ei lennuväge, suurtükiväge ega mitmelasulisi raketiheitjaid. Ukrainlastel, kelle vastupanu me imetleme, oli 400 000 meest, kes käinud Donbassi sõjas. Kas kaitsevägi oleks valmis -eelkõige psühholoogiliselt- konventsionaalseks konfliktiks, kus vastane neid relvaliike massiliselt kasutaks? Kas te ei karda, et arvestatav hulk mehi lööb lihtsalt araks?

Meelekindlus pole muu kui kontrolli all hoitud hirm. See on õpitav ja selleks on vaja läinud ka neid „väikeseid sõdu”, kus me oleme osalenud. Kes on korra elus tule alla sattunud, see teab, mis see on ja tuleb selle olukorraga toime. Kahtlemata läheb mõnedel sellega raskeks.