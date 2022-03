Proovisõit: uus VW Taigo – lihtne, väike, üsna odav ja päris kena masin igapäevasõitudeks

Kõige positiivsemad omadused selle auto juures ongi kahtlematult kaks asja: praktilisus ja välimus.

Esimese osas: ei midagi üleliigset, samas on kõik vajalik olemas. Esiteks on ta mõnusalt kompaktne (4271x1757mm, teljevahe 2554 mm). Maastur see masin kindlasti ei ole - ei mõõtmetelt ega jõult. Enamasti on mudeli versioonid 1,0 liitrised (paar kallimat ka 1,5-liitrised) ning võimsust on enamikul neist 110hj ehk 81kW ja kiirendus sajani võtab aega 11 sekundit. Seega linnaauto mis linnaauto, kliirens ka üsna tavaline 15,2 cm.

Kui masin on kompaktne, siis esimene küsimus on: kas lõivu on tulnud maksta tagumise istmerea või pagasiruumi arvelt. Taigo puhul on selge eelise saanud pagasiruum - juhi taha suur mees naljast istuma ei mahu, samas on ühetasapinnaline pagasiruum mahuga 438 liitrit ehk selle klassi auto kohta mõõdukalt suur.

Hea on lisaks juba standardvarustuses olevate funktsionaalsuste suur kogus. Eelkõige turvalisust ja juhiabisüsteeme puudutava osas - kohe on olemas näiteks nõlvaltstardiabi, autonoomne hädapidurdus- ja jalakäijate jälgimissüsteem, realhoidmisabiline, automaatkliimaseade. Kõige madalamal ehk Life-paketil on aga puudu adaptiivne püsikiirusehoidja - see tuleks siis eraldi juurde tellida.

Kui korraks kriitiline olla, siis tekkis küsimus, mis riigi turgude jaoks see mudel on küll loodud, et kõigis pakettides on kohustuslikult olemas sigaretisüütaja ja teisaldatav tuhatoos. Aastal 2022, Euroopas - keegi suitsetab veel autos? Kriitikapunkt vol 2 ka kohe otsa: mõõtke kindlasti ära, kas teie lemmik termostops ikka mahub kahe istme vahel olevatesse topsihoidjatesse ära, minu oma ei mahtunud.

Aga muus osas: ei ühtegi pehmet pinda (peale vägagi mõnusa roolikatte ja kerge riidega üle tõmmatud käetugi kahe istme vahel, mis on mööda soontega alust ette-taha liigutatav ) ehk kõikjal plastik, füüsiline kangiga käsipidur, füüsiline kangiga automaatkäiguskasti juhtimise lahendus ja kolm sõidurežiimi (Eco, Comfort, Sport).