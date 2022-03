Avaldati värske õnneindeks: soomlased esimesed, eestlased 36. kohal

Viiendat aastat järjest on Soome maailma õnnelikuim riik. Saavutatud punktide poolest edestavad soomlased oluliselt teisi riike esikümnes. Nagu eelmises aruandes, on Taani teisel kohal, Island on aga tõusnud neljandalt kohalt kolmandale. Üldkokkuvõttes jagunesid edetabelis esimesed 20 kohta järgmiselt: