Musk pani Rogozinile ära! SpaceX hakkab Roskosmose asemel OneWebi satelliite orbiidile lennutama

Teates selgitatakse, et leping võimaldab jätkata OneWebi sidesatelliitide starti. Nüüd on ettevõtte orbitaalkonstellatsioonis 428 seadet, mis moodustab 66 protsenti kogu "satelliidipargist". Kõik need satelliidid toimetati orbiidile Vene kosmoselaevaga Sojuz.

Briti ettevõte OneWeb ehitab praegu madalal Maa orbiidil välja 648 satelliidist koosnevat konstellatsiooni, et pakkuda lairiba Interneti-ühendust klientidele üle kogu planeedi. See sarnaneb SpaceXi Starlinki algatusega, mille eesmärk on käivitada kümneid tuhandeid satelliite, et pakkuda ka ülemaailmset lairiba Interneti leviala.