Lääneriigid on hädas vohava venemeelse propagandaga, kus sõda õigustatakse. Foto on tehtud ühel meeleavaldusel Suurbritannias.

Kui näiteks Lätis on Ukraina sõja valguses blokeeritud sadu Venemaa veebilehti, siis Eestis on vastav number 21. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametist (TTJA) selgitatakse, et otsuseid ei tehta kiirustades.