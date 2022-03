Wall Street Journal: Bideni administratsioon on saatnud suure koguse Patrioti õhutõrjerakette Saudi-Araabiasse

Patrioti õhutõrjesüsteeme on viimase kuu jooksul ümber paigutatud, ütlesid väljaandele nimetamata USA kõrged ametnikud. Selle eesmärk on aidata Saudi Araabial tõrjuda raketirünnakuid ja võidelda huthi mässuliste droonidega, märgib ajaleht.

Saudi Araabia tungivast palvest saada abiks õhutõrjesüsteeme, teatas jaanuaris ajaleht The Financial Times. Toona teatas ajaleheallikad, et USA president Joe Biden toetas rakettide üleviimist Pärsia lahe piirkonda, kuna Saudi Araabia varud võivad huthi mässuliste rünnakute sagenemise tõttu mõne kuu jooksul lõppeda.