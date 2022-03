Kuidas nägi välja kiviaja kaunitar? Rootslased teavad

Rootsi Västernorrlandi muuseumis on uus näitus, mis on pühendatud inimeste elule 4000 aastat tagasi. Selle keskmes on oskuslik rekonstruktsioon Lagmansöreni naisest, kelle luustik avastati kohaliku tee ehitamisel 1923. aastal. Kiviaegse naise välimuse taastasid kohtuarst Oscar Nilsson ja arheoloog Helena Gjerum.

See luustik on silmapaistev selle poolest, et sellel pole jälgi raskest elust ega vaevustest. Naine sõi ka hästi, sest kuulus põlluharijate hulka, mida tõendab kasvatatud taimsetele saadustele omaste isotoopide jääkide olemasolu. Kahjuks pole DNA säilinud ja me teame vaid seda, et naine suri umbes 30-aastaselt ja oli eluajal vaid 150 cm pikk.