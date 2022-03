Teadlased on leidnud ootamatu viisi, kuidas tugevdada valku, mis tapab vähirakke

Teadlased üle maailma töötavad selle nimel, et välja töötada vähiravimeid, kasutades inimese p53 valku. Seda nimetatakse genoomi valvuriks – see hoiab ära kahjustatud DNAga raku vähiks muutumise.

Sellel kaitsjal on aga väga ebastabiilne struktuur, valku toodetakse väikestes kogustes ja see hävib kiiresti. Mikrobioloogid on leidnud ehitusmaterjali, mis aitab p53 tööd teha.

Praegu uuritakse täiustatud p53 edasi, et see ei oleks suurtes kogustes organismile mürgine ja et näha, kui hästi rakud ämbliku siidi komponente taluvad. Teadlaste jaoks on see paljutõotav avastus, mis võib olla aluseks mRNA-põhise vähivaktsiini loomisele.