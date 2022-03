Suwałki koridor on kitsukene piirilõik Leedu ja Poola vahel, mis on ainsaks NATO maismaasillaks Balti riikide ja teiste liikmesriikide vahel. Tegemist on geograafiliselt väga nõudliku piirkonnaga, mis killustatud sügavate metsade ning jõgede ja järvedega. Vaata videost, miks on piirkond Venemaale nõnda oluline ja kuidas NATO seal julgeolekut tagab.