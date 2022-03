Reuters: USA tegi ettepaneku Türgile Vene õhutõrjesüsteemide S-400 üleandmiseks Ukrainale

Bideni administratsioon on palunud liitlastel, kes kasutavad Vene päritolu relvasüsteeme, sealhulgas S-300 ja S-400, need üle anda Ukrainale. Praegu spekuleeritakse, et oma ainus S-300 patarei Ukrainale võib üle anda Slovakkia, kes saaks Hollandilt ja Saksamaalt asemele USAs toodetud Patriot süsteemid. Slovakkia sai Tšehhoslovakkia lagunemise järel päranduseks S-300 pataljoni, millest rivis veel neljandik. Venemaa on juba ähvardanud S-300 üleandmist takistada. Kreeka, kes samuti Vene süsteeme kasutab, on Ukraina toetamisest keeldunud. Ameerika on sama palve esitanud Bulgaariale, kes on mõista andnud, et ei soovi seda teha.