Ootamatu häda: Vene laevad ei saa merele minna

Venemaa laevad ei saa peagi sadamatest lahkuda, kuna Register Lloyd's Voyage Rus keeldub müümast ja uuendamast kõiki oma tooteid ja teenuseid Vene Föderatsioonis, muuhulgas ka elektroonilisi navigatsioonikaarte.

Enamik Venemaa laevu kasutab C-MAP elektroonilisi navigatsioonikaarte. Kuni viimase ajani tarnis neid Register Lloyd's Voyage Rus, mille Venemaa kontor on registreeritud Peterburis. Ettevõte on juba ametlikult teavitanud Venemaa kliente, et lõpetab Venemaa poolt alustatud Ukraina sõja tõttu kõigi oma toodete ja teenuste müügi ja uuendamise.

“Kartograafiatoodetel on tähtaeg ja püsilitsents. Umbes 99% laevadest kasutab litsentsi. Teatud kuupäevaks on vajalik tasuda järgmine makse toote kasutamise eest. Sel juhul saadakse värskeid uuendusi aastaringselt. Ja elektroonilisi kaarte kasutavad laevad saavad need uuendused sadamates kätte ja pärast seda lähevad merele. Mis juhtub ilma elektroonilisi kaarte uuendamata? Sadamainspektsioon laeva sõitma ei lase. See võib juhtuda nii Venemaa poolel kui ka väljaspool Venemaa Föderatsiooni. Viimasel juhul laev koju tagasi ei saa,” teatas Venemaa ettevõtte NavMarin tegevjuht Aleksei Migalin, kes on riigi poolt ellu kutsutud raadioelektroonika impordi asendamise töörühma liige.

Kartograafiatoodete litsentsi lõppemine võib toimuda kaubaveo ajal. Sellisel juhul on vaja paberkaartide komplekti, mis oleks ajakohane ja parandatud.

"Tänapäeval on elektrooniliste kaartide uuendamine tõsine probleem. Ja see on väga terav, sest Venemaa lipu all sõitvad laevad jäävad välissadamatesse, neile kehtestatakse igasugused sanktsioonid ning lõppkokkuvõttes võib see kaasa tuua laeva konfiskeerimise,“ lisas Migalin.