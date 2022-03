Asi ametlik: Telia telepakettidest kaob kokku 38 Vene telekanalit, ent hind ei muutu

Telia Foto: Margus Pahv

Telia Eesti andis eile oma klientidele ametlikult teada, et nende telepakettidest on erinevatel – peamiselt Venemaa sõjalisest agressioonis Ukrainas tingituna - juba kadunud või kaob hiljemalt 31. märtsil 38 Venemaa telekanalit ning et pakettide hinda see suur kadu kuidagi ei muuda.