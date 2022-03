Ameerika saadab Ukrainale „tapja-droone” - kas "liigendnoad" murravad Vene armee hambad?

Switchblade on sisuliselt robotiseeritud pomm, mis on varustatud kaamerate, sihtimissüsteemide ja lõhkeainega. Neid saab programmeerida nii, et need tabaksid automaatselt kaugel asuvaid sihtmärke ja neid saab sihtmärkidele suunata nii, et tabamine oleks ajastatud. Tootja kinnitab, et Switchblade 600 suudab lennata 40 minutit ja kuni 80 km. Switchblade 300 tegevusraadius on väiksem – 10 km.