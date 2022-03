Arheoloogid leidsid Notre Dame'i katedraali alt inimkujulise pliisarkofaagi

Ilmselt valmistati antropomorfne kirst kõrgele aukandjale 1300. aastatel – sada aastat pärast katedraali ehitamist. Teadlaste meeskond on juba kasutanud endoskoopilist minikaamerat, et vaadelda maa ja kivide raskuse all deformeerunud sarkofaagi sisse. „Me nägime riidetükke, juukseid ja ennekõike taimsetest elementidest patja, mis on tüüpiline kõrgete vaimulike matmisele,” sõnas rühma juhtivarheoloog Christophe Besnier. „See, et need taimsed elemendid on veel alles, tähendab, et ka surnukeha säilivus peab olema väga hea.”