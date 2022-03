KUULA SAADET | TalTechi podcast: kevadel antakse 150 000 euro väärtuses stipendiume

Stipendiumiks nimetatakse rahalist toetust nii õpilasele, üliõpilasele, aga ka kunstnikule või sportlasele, et seeläbi nende tegevust toetada. Stipendiumi liike on tegelikult üsna palju, millest levinumateks võib pidada tulemusstipendiumit, erialastipendiumit ja vajaduspõhiseid stipendiumeid. Lihtsa seletuse järgi teavad ju kõik, et mida tublim õpilane, seda suuremad on tema võimalused stipendiumi saamiseks. Suur osa stipendiume ongi seotud heade tulemustega.

Kui usinad siis tudengid stipendiumite taotlemisega on, uuris saatejuht. Sarnaselt toetustega ei saa öelda, et kõik tudengid stipendiumitega seonduvast parimal viisil teadlikud oleksid. „Seda teavitustööd teeme me tudengitele ikka igapäevaselt. Sellepärast olen ma ka täna siin ja tuletan meelde, et meil on olemas stipendiumid ja ka arengufondi stipendiumi kandideerimisvoorud.” Seepeale uuris saatejuht edasi, kas pärast ülikooli lõpetamist on ka tagantjärele avastatud, et kvalifitseeruti küll stipendiumile, kuid see jäi enda tegevusetuse tõttu saamata. „On küll, kusjuures üks minu enda hea tuttav küsis minult alles hiljuti, mis asi see arengufond on ning millega see tegeleb. Tuli välja, et ta ei teadnud stipendiumitele kandideerimisest just väga palju,” ütles Elinor Toming.