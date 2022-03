USA ja teised NATO riigid lubavad tugevdada Ukraina õhutõrjet: tulekul on nõukogude relvad ja maailma kiireim rakett

Washington nõustus õhutõrjesüsteemide üleandmisega Ukrainale pärast skandaali, kui Ameerika president pani väidetavalt isiklikult veto Ukraina relvajõududele Poola hävitajate MiG-29 andmisele, et mitte Venemaad provotseerida. Jutt käib nõukogudeaegsetest õhutõrjeraketisüsteemidest: mobiilsetest lühimaasüsteemidest Osa, pikamaasüsteemidest S-300 ja õlalt lastavatest lühimaa õhutõrjesüsteemidest Strela-3.

Relvi on pakkunud NATO partnerriigid, ilmselt Poola ja Slovakkia. Praegu pole veel selge, kuidas need süsteemid Ukrainasse viiakse.

Samuti on BBC teatanud, et Suurbritannia saadab ukrainlastele oma uusimad lähimaakompleksid Starstreak. Suurbritannia on Ukrainale andnud juba 3615 tankitõrjerelva ja tarnib peagi väikese partii Javelini tankitõrjerakette, teatas Briti kaitseminister Ben Wallace.