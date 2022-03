Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi ja MSD peatavad Venemaal kliinilised katsed, sakslaste Bayer jääb

Katsete peatamise põhjuseks on Venemaa kallaletung Ukrainasse, selgitasid ettevõtete esindajad. Pfizer on ühtlasi teatanud, et kavatseb viia kõik kliinilised uuringud väljapoole Vene Föderatsiooni. Pfizer tegeles Venemaal erinevate vähiravipreparaatide arendamisega, samuti uuriti seal ka uusi koroonaravimeid. Venemaal toimuvatesse arendustesse oli ettevõte paigutanud varem üle miljardi dollari.

Seevastu on sakslaste ravimigigant Bayer teatanud, et jätkab ravimite toomist Venemaale ja ka aitab Venemaa ettevõtetel partnerluse korras neid edaspidi toota. „Meie eetilised põhimõtted jäävad muutumatuks: me peame tarnima oma ravimeid Venemaa patsientidele. Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et tagada ravimite tarnimise järjepidevus ja säilitada olemasolevaid partnerlussuhteid toodete tootmiseks Venemaal,” teatas Bayer JSC peadirektor Niels Hessmann ettevõtte pressiesindajate vahendusel.