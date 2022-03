Kütusekatastroof: üliharuldane McLaren F1 GTR sai paagitäie diislikütust

Kuigi Euroopas on tankuritel erineva kütuse püstolid kõrvuti ja seega erinevalt märgistatud, ei pruugi värvivalik eri tanklates olla järjepidev ja vastavuses sellega, mis torust tuleb. Samas on diislipüstol jämedam ning uuemate bensiinimootoriga autode tankimisavasse ei mahu. See pole nii aga vanade autode ning eriti tänavalegaalsete võidusõiduautode puhul, millel kiireks tankimiseks palju tummisem kael.