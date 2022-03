Venemaa suured meili- ja suhtlusportaalid mail.ru, Odnoklassniki ja Vkontakte pandi sanktsioonide alla – Eestis peatatakse juba makseid

Vladimir Kirijenko on omal ajal olnud Vene digiteenuste riigiettevõtte Rostelecom asepresident. VK Company Limited haldab mõnesid riigi populaarsemaid portaale nagu Vkontakte, Odnoklassniki ja Moi Mir ning e-posti teenuse pakkujat Mail.ru.

Mail.ru haldab ühtlasi uudisteportaali, mis on hetkel üdini täis Venemaa sõjapropagandat, ent millele ligipääsu ole hetkel veel kehtestatud. Küll aga on Fortele teadaolevalt selle portaali sisu jälgimise võtnud menetlusse tehnilise järelevalve amet.

Küll aga on juba esimesed Eestis tegutsevad finantsasutused otsustanud, et netimaksed enam neis portaalides teenuste ostmiseks teha ei saa.

Näiteks teatas Citadele, et pangas tehtavad maksed selle grupi ettevõtetele või sealt laekuvad maksed lükatakse tagasi või külmutatakse.

„Kui teil oli plaan nimetatud portaalidest mingeid teenuseid soetada, tuleb arvestada, et seotud maksed peetakse kinni ja raha tagastatakse klientide kontodele, silmas pidades, et EL-i sanktsioone kohaldatakse ka sanktsioonide subjektide kontrolli all olevate juriidiliste isikute suhtes," rääkis Citadele panga rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko.