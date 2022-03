Ukraina mobiilsideoperaatorid teevad maailmas ainulaadset koostööd

Ukraina kodanike jaoks on nutifonid olnud asendamatuks infokanaliks ning algselt ei paistnud Venemaa sissetungijad tundvat huvi tugijaamade ja andmekeskuste hävitamise vastu. Nüüd aga paistab olukord olevat muutunud, kuna nii mobiilsideoperaatorid kui ka internetiteenuste pakkujad on teada andnud nii füüsilise hävitamise kui ka häkkimise püüdlustest, vahendab 9to5Mac.

Ajalehe Forbes osutusel teevad seni omavahel konkureerinud teenusepakkujad nüüd koostööd nutifonikasutajatele sideühenduste jätkuva võimaldamise nimel.

Möödunud nädalal lasksid Kiyvstar, Vodafone Ukraine ja Lifecell käiku „riigisisese rändlusteenuse" (ingl national roaming), mis tähendab, et teenuste kasutajad saavad juhul, kui nende peamine teenusepakkuja tõrgeteta ühendust tagada ei suuda, kiiresti võrguoperaatorit vahetada.

Samuti teevad telekommunikatsiooni-ettevõtted koostööd Venemaa sissetungijatele võrgusidet võimaldavate vaenulike võrguoperaatorite asukohtade avastamiseks.

Teisipäeval teatasid Ukraina julgeolekuteenistused, et on kinni pidanud häkkeri, kes pakkus okupantidele Ukrainas mobiilsideteenust. Ametkonnad kuulutasid oma Telegrami-kanalis, et too häkker oli pakkunud päevas sidevõrku kuni tuhandele mobiiltelefonikõnele, millest paljudes osalesid Moskva kõrged riigiametnikud.

Ühe telekommunikatsiooniettevõtte esindaja osutusel kujutab too viimatine juhtum uut versiooni nn kõne taasalgatuse pettusest (ingl refiling fraud), mille raames häkkerid saavad kõnesid Ukrainasse suunates varjata nende lähtenumbreid, nii et kõnetasu delegeeritakse kõne võtjale ning sideteenuse pakkuja kehtestatud piirangud või täiendavad tasud ei rakendu. Esindaja kinnitusel on tegemist levinud petuskeemiga, mida on kohandatud sõjaolukorras rakendamiseks.

Forbes kajastas samas, kuidas operaatorfirmade tehnikud internetiühenduste taastamise nimel eluga riskides kahjustatud ja rakettide sihtmärgiks valitud hoonetesse sisenevad.

Hävitatud maastikust ja purunenud internetikaablitest, leekides mustunud andmekeskustest, liikumiskeeldudest, valguse puudumisest ja pea kohal valitsevatest pidevatest rünnakuohtudest hoolimata käivad IT-remondimehed alatasa internetti tagasi sisse lülitamas. Tänu nende ennastsalgavusele on ukrainlastel võimalik omavahel suhelda ja piiride taha toimuvast teateid läkitada, et kogu maailm näeks pimedust, mis nende riigi peale praegu laskunud on. Ukraina valitsus nimetab neid mehi, kes tehnika asendamiseks ja täiustamiseks ohtlikesse paikadesse sisenevad, selle sõja „nähtamatuteks sangariteks".