Edukas rohepööre on meie kõigi vastutus

Oleme olukorras, kus vajame kiiresti uusi lähenemisi ja lahendusi. Lihtsam on luua kohe probleemi lahendusele suunatud ettevõte, kui proovida ümber pöörata ja uutel alustel tööle panna vana. Ammu räägitakse energia ja materjalide tootmise mitmekesistamisest ning jätkusuutlikumaks muutmisest, kahjuks on hiljutised sündmused andnud nende juttudele ellujäämise varjundi. Käesolev energiakriis annab hoogu rohetehnoloogiatele. Koostöös avaliku sektoriga mängivad Tehnoloogiaettevõtted seejuures võtmerolli, et suunata kõik ressursid uute ja töös olevate lahenduste kiirele turule toomisele. Kui on vaja teha midagi kiiresti või absoluutselt teistmoodi, siis teavad startupid kõige paremini, kuidas seda teha.