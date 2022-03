Fotod: Mazda CX-5 sai hea mitu uuendust

Uuenenud mudel on müügil kolmes erinevas varustusast,es - Newground, Blackout Plus ja Signature. Ühisosaks on neil tootja teatel 19-tollissed valuveljed ja tikitud istmepolstrid.

Auto radiaatorikattel on senine võrelaadne disain asendatud 3D-stiilis ribadega. Esi- ja tagatuled muudavad nüüd tänu oma piklikule kujule ja LED-valguselementidele CX-5 siluetti mastaapsemaks.

Newground varustustasemega mudelitel on hõbedased triibud eesmiste kaitseraudade juures, samuti võib hõbedasi detaile leida ustealustelt iluliistudelt, lisaks on neile paigaldatud mustad peeglikorpused ja eesmine radiaatorivõre on saanud rohelised detailid. Blackout Plus varustustaseme puhul rõhutab tootja läikivaid musti detaile, rattakoobaste kontuure, ühtset kerevärvi.

Auto sisemuses on nüüd juhtmevaba laadimise alus. Uue CX-5 baasvarustuses on nüüd ka 360-kraadise vaatega parkimiskaamerad. Niisamuti on kiiremaks muutunud multimeediasüsteem ning 10,25-tollise keskekraani reso on paranenud.

Tasapinnaline pagasiruumi põrand ja laadimisava ning kokkuklapitavad tagumised istmed tekitavad vajadusel auto tagumisse ossa sileda pagasiruumi ala. Newground varustustasemega autodes on pagasiruumi põranda all peituv hoiuala kaetud vee- ja kriimukindla kattega.

Uuel CX-5'l saab käigukangi kõrvale paigutatud juhtpuldist sõidurežiime ühe puudutusega valida. Kõik varustusastmed pakuvad vähemalt kaht sõidurežiimi - Normal ja Sport - ning i-Activ nelikveoga mudelite omanikud saavad valida ka Off-Road režiimi.

Pikisuunalise õõtsumise vähendamiseks vahetati välja ka sõiduki vedrud, samas kui põikkoormuse aitas eemaldada kere tugevdamine kohtades, kuhu kinnitatakse istmed.

Uus CX-5 jõuab turule mitmete erinevate bensiinimootoritega ning kõik mudeliversioonid on saadaval nii esikveolisena kui nelikveosüsteemiga.

2-liitrine Skyactiv-G bensiinimootor pakub 165 hobujõudu ning 2,5-liitrine bensiinimootor 194 hj. Viimane on saadaval vaid automaatkäigukastiga.

Uuenenud Mazda CX-5 proovisõidule saab juba registreerida.

Mazda CX-5 eelmist mudelit müüdi möödunud aastal üle maailma 350 000 ühikut.