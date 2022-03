Hüvasti, HOIA – seda koroonarakendust enam edasi ei arendata

Riigihangete registrist ilmneb , et 600 000 eurone raamleping HOIA rakenduse arendamiseks mitmete IT-ettevõtete poolt on veel täitmisel.

Rakenduses on kasutajatel võimalik määrata end (digilooga ühenduse loomise teel) koroonahaigeks ning kui seejärel mõni teine äpikasutaja selle mobiili läheduses viibib, saab ta teate, et olnud (anonüümse) nakatanu läheduses. Rakenduse loojad arvasid, et see võiks inimesi motiveerida end testima.