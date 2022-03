Mobiilihinnang: Nokia G21 – uus odav liige nutitelefonide perekonnas, ajab asja ära

Välisilme osas pole telefonile mitte midagi ette heita. Selle tagakülge kattev kergelt ribilise struktuuriga mõnusas sügavsinises toonis plastik ei ole libe ja ei jäta nähtavale sõrmejälgi. Seadme nurgad on ümarad, kaamerakomplekt tagasihoidlik ja mitte tasapinnast üleliia väljaulatuv.

Telefoni paremalt küljelt leiame helitugevuse nupud ja sõrmejäljelugeriga varustatud käivitusnupu, vasakult aga Google Assistandi käivitamise nupu, mille eraldi tekitamine oli minu hinnangul asjatu vaev, kes seda ikka kasutab. Lisaks on vasakul ka pesa kahe SIM-kaardi sisestamiseks.

Seadme kaalu määravad tavaliselt ära kaks asja: ekraani suurus ja aku mahutavus. Nokia G21l on suur 6,5-tollise diagonaaliga ekraan ja väga suure mahutavusega (5050mAH) aku, mis peab vastu kuni kolm ööpäeva (ja mida kahjuks ei saa laadida juhtmevabalt). Seejuures on suudetud telefoni kaal hoida alla 200 grammi (täpsemalt 190) ja ka see näitaja tuleb kanda telefoni positiivsete omaduste poolele. Üsna ülemise piiri peal on seadme paksus - 8,55 mm, aga üleliia see ei häiri.

Ekraanist mõni sõna lähemalt. Selle IPS LCD tehnoloogias valmistatud displei resolutsiooniks on 1600x720 pikslid, mis on tagasihoidlik näitaja ka võrreldes sama hinnaklassi teiste telefonidega - nii et tipptasemel teravat pilti sellelt ekraanilt loota ei maksa.

Samas on värskendussagedus tõstetud maksimaalselt 90 Hz peale, mis annab eelduse vaadete sujuvaks vahetumiseks, kui protsessor ja RAM seda võimaldavad. Poes telefoni vaadates tasub kindlasti mõni YouTube'i video korraks käima panna ja vaadata, kas teile sobib ka seadme poolt pakutav värvide tasakaal. Ma ise panin kahes seadmes sama video mängima ja Nokia (ülemine telefon) kippus pildi minu hinnangul väga külmsiniseks värvima.

Üleliia suurt au ei tee ka suured mustad servad ekraani igal küljel, eriti allosas, selfi-kaamera on samuti paigutatud vana hea „kulmu" sisse. Küll aga meeldib see, et ka selle seadme lukustuskuvale on võimalik määrata kellaaja ja äppide märguannete püsiva kuvamise.