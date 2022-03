Pole valdkonda, kus Eesti ettevõtted ei vajaks Ukraina põgenikke tööjõuks – programmeerijast kassiirini. Ent on ka töötuks registreerunuid

„Pakkumisi on nii tähtajatuid kui tähtajalisi. Nii nagu tavapäraselt tööpakkumistega, siis suuremates piirkondades - Harjumaa ja Tartu - on ka rohkem tööpakkumisi," rääkis Koppel. „Tööandjaid on siiski üle Eesti ning teatud tööpakkumiste puhul on tööandjad märkinud, et töötamise asukohta saab inimene ise valida."

„Seda näitavad ka lehe kaudu meieni jõudnud inimesed ja kontaktivõtud. Kui palju selle kaudu on tänaseks omale töökoha leidnud ja tööle asunud, me täpselt ei tea. Sellist statistikat me lehe kaudu ei saa, aga loodame siiralt, et neid on juba hulgaliselt ja et see arv kasvab iga päevaga," ütles Koppel.