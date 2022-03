TTJA piirab ligipääsu seitsmele Kremli propagandat edastavale veebilehele

Nimetatud veebilehed on kättesaadavad Eesti Vabariigi territooriumil sideettevõtjate pakutava internetiühenduse teenuse kaudu. TTJA on tuvastanud, et mainitud veebilehed levitavad sõjapropagandat, õigustavad ja toetavad agressioonikuriteo toimepanemist ning õhutavad vaenu.