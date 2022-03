KUULA SAADET | TalTechi podcast : inseneeria abil maailma päästma ja unistusi ellu viima

Võib küll kõlada lihtsa küsimusena, kuid kes on täpsemalt insener ja miks on meile insenere vaja? Annus tõdeb, et seda sai ta ka ise täpsemalt alles ülikooli astudes teada. „Ka minule tundus, et insener on ju lukksepp. See suhtumine hakkab tänases maailmas kaduma. Insener on see, kes projekteerib ja lõpuks ka ehitab asju valmis, olgu siis tegu energeetikasüsteemide, hoonete, rajatiste või ka materjalitehnoloogidega,” kirjeldab Annus. Koos saatejuhiga tõdetakse, et ilma insenerideta poleks meil ei mööblit, maju, teid, elektriliine ega sildu.