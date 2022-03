VIDEO | Ukrainlaste BTR-4 hävitab Mariupolis venelaste sõjatehnikat

Videol on näha, kuidas BTR-4 meeskond tulistab 30 mm automaatkahurist Vene sõjaväelasi: pihta saavad nii venelaste tank kui ka jalaväe lahingumasin BMP-1. BMP-1 hävis täielikult. Vene armeesse on jäänud vähe väeosi, mis kasutavad BMP-1 lahingumasinaid, põhiliselt asuvad need Kaukaasias, aga peale selle kasutavad neid ka 4. ja 10. tankidiviis (kummaski üks polk), mis pidanuksid sel aastal üle minema BMP-3le. Peale selle hoitakse neid sõjaväe ladudes reservistidest formeeritavatele osadele, aga üks võimalus on, et videos nähtud soomuk kuulus Donetski "rahvavabariigile".